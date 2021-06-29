Минздрав предложил сделать обязательной справку о вакцинации при госпитализации

Министерство здравоохранения хочет обязать пациентов предоставлять сертификат о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения. Ведомство уже разработало соответствующий проект.

Согласно проекту приказа, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, при плановой госпитализации пациентов или при приеме в лечебные санатории будут учитывать сведения о вакцинации пациента против коронавируса.

В пояснительной записке к документу указано, что проект разработали для создания в медицинских учреждениях комфортных условий для вакцинированных пациентов.

В России за последние сутки выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом в 85 российских регионах. Вылечились 14 697 пациентов. При этом по смертности был поставлен новый антирекорд — скончались 652 человека.

В стране полным ходом идет вакцинация от коронавируса. В некоторых регионах она стала обязательной для многих категорий населения. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, с начала кампании вакцинировались 23 миллиона россиян.