Россияне стали на шаг ближе к иностранной вакцине от коронавируса, не зарегистрированной в России. Минздрав выступил с предложением о ввозе не прошедших регистрацию в стране лекарств для медицинского комплекса «Сколково», сообщил «Коммерсант».

Желающие лечиться иностранными препаратами получат такую возможность не выезжая из России. Росздравнадзор получит дополнительные полномочия для организации этого процесса. В ходе терапии о возможных побочных эффектах и нестандартных реакциях в лечении россиян клиники будут докладывать регулятору — фонду Международного медицинского кластера. В настоящий момент на его территории работает несколько иностранных клиник, в том числе израильская «Хадасса».

Из предложения министерства следует, что для клиник Московского международного медицинского кластера, расположенного на территории «Сколкова», упростят процедуру ввоза вакцин и прочих лекарств, производители которых не зарегистрировали их в России. Согласно разработанным поправкам, регламентировать процедуру будет Росздравнадзор.

Начало осени врачи назвали лучшим временем для проведения вакцинации от гриппа. Привиться от коронавируса лучше всего в августе, следует из заявления врачей.