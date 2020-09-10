Минздрав предложил повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

В Минздраве посчитали необходимым поднять возраст продажи алкоголя. В ведомстве уверены, что даже некрепкие спиртные напитки нельзя продавать людям младше 21 года.

Об этом сообщил Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай во время пресс-конференции в ТАСС, которая приурочена к Всероссийскому дню трезвости — его отмечают в России 11 сентября.

«Такого рода регулирование [повышение возраста продажи алкоголя до 21 года] необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти», — заявил он.

Салагай отметил, что это необходимо еще и для защиты молодежи, ведь чем раньше человек начинает пить алкоголь, тем больше вероятность того, что в будущем он станет им злоупотреблять.

В поддержку этой инициативы выступила и церковь. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он заявил, что лично выступал в поддержку запрета продажи крепких напитков тем, кому нет 21 года.

Министерство здравоохранения России создало законопроект, который запрещает продавать алкоголь крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. В соответствии с существующим законодательством, это число служит пороговым значением крепости вина. В ведомстве подчеркнули, что крепкие алкогольные напитки повышают риск смерти намного больше, чем слабые.

Проект Минздрава не поддержали Министерство финансов и Минэкономразвития страны — они считают это ограничение необоснованным.