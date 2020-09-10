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    10 сентября 2020, 15:10

    Минздрав предложил повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

    Нина Петлинова

    В Минздраве посчитали необходимым поднять возраст продажи алкоголя. В ведомстве уверены, что даже некрепкие спиртные напитки нельзя продавать людям младше 21 года.
    Минздрав предложил повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

    Об этом сообщил Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай во время пресс-конференции в ТАСС, которая приурочена к Всероссийскому дню трезвости — его отмечают в России 11 сентября.

    «Такого рода регулирование [повышение возраста продажи алкоголя до 21 года] необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти», — заявил он.

    Салагай отметил, что это необходимо еще и для защиты молодежи, ведь чем раньше человек начинает пить алкоголь, тем больше вероятность того, что в будущем он станет им злоупотреблять.

    В поддержку этой инициативы выступила и церковь. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он заявил, что лично выступал в поддержку запрета продажи крепких напитков тем, кому нет 21 года.

    Министерство здравоохранения России создало законопроект, который запрещает продавать алкоголь крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. В соответствии с существующим законодательством, это число служит пороговым значением крепости вина. В ведомстве подчеркнули, что крепкие алкогольные напитки повышают риск смерти намного больше, чем слабые.

    Проект Минздрава не поддержали Министерство финансов и Минэкономразвития страны — они считают это ограничение необоснованным.

    Новости SMI.FM