Минздрав предложил обеспечить малонаселенные регионы передвижными медкомплексами | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 01:11 Минздрав предложил обеспечить малонаселенные регионы передвижными медкомплексами

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В России значительно увеличился уровень смертности и заболеваемости. В связи с этим Министерство здравоохранения решило внести поправки в госпрограмму «Развитие здравоохранения». Об этом сообщила «Парламентская газета».

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В первую очередь, представители Минздрава планируют увеличить финансирование сферы здравоохранения. Средства направят на создание и ремонт медицинских учреждений, а также на закупку современного и профессионального оборудования.