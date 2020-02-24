Минздрав предложил накормить россиян хлебом с йодом

Россиянам не хватает йода. Чтобы восполнить дефицит ценного микроэлемента, минздрав предложил обязать производителей выпекать хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.

До 70% россиян испытывают дефицит йода, отметили в Эндокринологическом научном центре Минздрава России. Чтобы восполнить дефицит йода, медицинские чиновники выступили с инициативой обязать пекарей делать хлеб и булки только с использованием йодированной соли. Почему именно пекарей — понятно: в России хлеба едят много, особенно на селе. Это значит, что россияне из такого хлеба гарантированно получат норму йода без особых затрат.

Если инициативу поддержат, в 150 граммах хлеба будет содержаться 53 мкг йода. Это треть от дневной нормы йода для взрослого человека. Если употреблять такой хлеб регулярно, проблема будет решена.

«Учитывая относительно высокое по сравнению со странами Западной Европы, США, Австралии и Новой Зеландии потребление хлебобулочных изделий в России, особенно в сельской местности, где дефицит йода наиболее выражен, можно полагать, что в России будет достигнуто оптимальное обеспечение питания основных групп населения йодом», — отметили в минздраве. Сообщение чиновников процитировала «Российская газета».

Недостаток йода может спровоцировать такие отклонения, как прерывание беременности, разрастание ткани щитовидной железы, рождение детей с отклонениями в психике и развитии. В России меньше всего йода употребляют в Тамбовской, Тульской, Тюменской областях, а также Башкортостане, Хакасии и Чувашии.