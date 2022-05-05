Минздрав попросили увеличить время приема врачей

Время амбулаторных приемов у врачей-специалистов попросили увеличить для себя больные муковисцидозом. Соответствующее письмо пациентская организация «Помощь больным муковисцидозом» направила в Минздрав РФ. Об этом сообщили «Известия».

Сейчас на осмотр одного пациента с соответствующим заболеванием пульмонологу выделяется 26 минут. При этом специалисты убеждены, что на одного пациента с муковисцидозом следует выделять два часа.

«Пациенты с муковисцидозом — это очень уязвимые люди с полиорганным поражением. С ними необходимо и обсудить антибактериальную терапию, и проговорить правила приема препаратов, техники ингаляции, и рассказать о том, как обрабатывать жилье, и проконтролировать их состояние. Кроме того, необходимо провести диагностику, спирометрию, подобрать муколитическую терапию и так далее. Это невозможно сделать за полчаса», — рассказала руководитель научно-клинического отдела муковисцидоза МГНЦ Елена Кондратьева.

В Минздраве сообщили, что предложение об увеличении нормы времени приема проходит согласование внутри ведомства. При этом в Госдуме полагают, что решению проблемы может помочь пересмотр механизмов финансирования услуг в рамках ОМС.

Муковисцидоз, иначе именуемый кистозным фиброзом, представляет системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза. Заболевание характеризуется тяжелыми нарушениями функций органов дыхания.

Средняя продолжительность жизни больных муковисцидозом в европейских странах составляет 40 лет, в Канаде и США — 48 лет, в России — 22—30 лет.