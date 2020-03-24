Минздрав: пациентам с COVID-19 хватит мест в больницах

При росте числа зараженных коронавирусом мест в больницах им хватит, сама система здравоохранения «перейдет на другой формат». Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что основная масса заболевших переносит заболевание легко.

«Самое опасное в этой ситуации — если заболеет большое количество людей одновременно», — сказал он в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

По словам Мурашко, сейчас каждый должен помочь здравоохранению, изменив поведение на здоровьесберегающее. В частности, не пить и не курить.

По состоянию на 24 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 57. Из больниц выписали 22 пациента.

По данным Университета Джонса Хопкинсана, в мире выявлено 417 тысяч случаев заражения коронавирусом, 18,2 тысячи пациентов скончались.

Сегодня президент России Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, в которой находятся пациенты с подозрением на COVID-19. Главврач призвал его готовиться к итальянскому сценарию, при котором число инфицированных может резко вырасти.