Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»

Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством. Сведения о потребностях в препарате уже собраны по всей стране, сбор информации продолжается.

«Весь контингент детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, будет полностью ими обеспечен», — указали в пресс-службе Минздрава в понедельник, 23 сентября. Сообщение процитировал «Интерфакс».

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Сведения о нуждающихся в препарате детях были предоставлены местными органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья. Те, в свою очередь, получают цифры от своих главных внештатных специалистов — врачей-неврологов, которые непосредственно контактируют с пациентами.

Как напомнили в ведомстве, все лекарственные препараты, по которым ведомство собирает потребность, назначаются врачебным консилиумом. Отчет с итоговыми цифрами отправляют в том числе в Международный комитет по контролю за наркотиками.

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Что касается «Фризиума», его назначают по сложной схема. Вначале региональный Минздрав совместно с главным неврологом региона сообщают о нуждающемся в препарате пациенте в медучреждение, где числится пациент. Врачебная комиссия принимает решение о назначении лекарства. Через Минздрав заявка на приобретение «Фризиума» уходит в Минпромторг, разъяснили в ведомстве.