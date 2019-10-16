  • Минздрав поможет родителям с незарегистрированными лекарствами

    16 октября 2019, 05:33

    Александра Каширина

    Министерство здравоохранения сделает памятку для родителей, чьи дети нуждаются в незарегистрированных лекарствах. Об этом сообщила газета «Известия».
    Минздрав поможет родителям с незарегистрированными лекарствами

    В ней родителям тяжелобольных детей советуется сообщать в региональное отделение Минздрава, если адрес фактического проживания не совпадает с адресом, который указан в заключении федерального консилиума.

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    В памятках также будет содержаться вся необходимая информация о получении не зарегистрированных в РФ лекарств — на какой срок они будут выписаны, какие документы для этого необходимы, как его перевозить и прочие детали.

    Если у родителей уже есть заключение консилиума, то органы управления здравоохранением регионов заранее оповестят родителей о месте и времени бесплатной выдачи препаратов.

    Если такого заключения нет, но один или несколько незарегистрированных психотропных препаратов ему рекомендованы, родителям следует обратиться в поликлинику по месту жительства или иную медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь детям по профилю «неврология» для получения заключения врачебной комиссии.

    Ранее в СМИ сообщали, что Минздрав назвал приблизительное число половых партнеров до свадьбы у россиян.