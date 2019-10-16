Минздрав поможет родителям с незарегистрированными лекарствами

В ней родителям тяжелобольных детей советуется сообщать в региональное отделение Минздрава, если адрес фактического проживания не совпадает с адресом, который указан в заключении федерального консилиума.

В памятках также будет содержаться вся необходимая информация о получении не зарегистрированных в РФ лекарств — на какой срок они будут выписаны, какие документы для этого необходимы, как его перевозить и прочие детали.

Если у родителей уже есть заключение консилиума, то органы управления здравоохранением регионов заранее оповестят родителей о месте и времени бесплатной выдачи препаратов.

Если такого заключения нет, но один или несколько незарегистрированных психотропных препаратов ему рекомендованы, родителям следует обратиться в поликлинику по месту жительства или иную медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь детям по профилю «неврология» для получения заключения врачебной комиссии.

Ранее в СМИ сообщали, что Минздрав назвал приблизительное число половых партнеров до свадьбы у россиян.