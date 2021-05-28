Минздрав пояснил, кого будут прививать «Спутником Лайт»

Вакциной «Спутник Лайт» будут прививать в России преимущественно тех, кому еще не исполнилось 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В России он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — ответил Мурашко на вопрос об использовании препарата «Спутник Лайт» в России. Цитату привело РИА «Новости».

По словам министра, специалисты уже получили информацию о безопасности вакцины для беременных женщин. Для проведения клинических испытаний применения препарата для детей понадобится до четырех месяцев. Необходимые протоколы уже разработали.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина от коронавируса. Ее разработали сотрудники Центра имени Гамалеи. Препарат 6 мая 2021 года зарегистрировал Минздрав. Вакцина может появиться в гражданском обороте уже в середине июня. От «Спутника V» она отличается тем, что ее вводят всего один раз. Эффективность препарата составляет 79,4%.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отмечал, что сейчас самое подходящее время для прохождения вакцинации. Прививка даст уверенность, что в любых поездках человек защищен от коронавируса.