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    29 июня 2021, 14:59

    Минздрав подтвердил безопасность всех трех российских вакцин от коронавируса

    Наза Салех Захи

    Все три российские вакцины от коронавируса безопасны, эффективны и хорошо переносятся. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина. Об этом этом сообщило РИА «Новости».

    Минздрав подтвердил безопасность всех трех российских вакцин от коронавируса

    «Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет», — сказала она на круглом столе о необходимости вакцинироваться от коронавируса.

    В России применяют три препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак». Вакцинация от коронавируса идет в России с середины января. Однако, по оценкам специалистов, темпы пока низкие. Как сказал президент Российской академии наук Александр Сергеев, две дозы вакцины получили 11,5% россиян.

    Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал граждан РФ активно прививаться. Только так удастся достигнуть популяционного иммунитета. Он считает, что если люди будут массово вакцинироваться, то пандемию можно будет взять под контроль примерно в середине осени.

    Новая вспышка коронавируса произошла в России в июне. За последние сутки зарегистрировано 20 616 новых случаев.