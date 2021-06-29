Минздрав подтвердил безопасность всех трех российских вакцин от коронавируса

Все три российские вакцины от коронавируса безопасны, эффективны и хорошо переносятся. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина. Об этом этом сообщило РИА «Новости».

«Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет», — сказала она на круглом столе о необходимости вакцинироваться от коронавируса.

В России применяют три препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак». Вакцинация от коронавируса идет в России с середины января. Однако, по оценкам специалистов, темпы пока низкие. Как сказал президент Российской академии наук Александр Сергеев, две дозы вакцины получили 11,5% россиян.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал граждан РФ активно прививаться. Только так удастся достигнуть популяционного иммунитета. Он считает, что если люди будут массово вакцинироваться, то пандемию можно будет взять под контроль примерно в середине осени.

Новая вспышка коронавируса произошла в России в июне. За последние сутки зарегистрировано 20 616 новых случаев.