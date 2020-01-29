Минздрав подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России разрабатывает советы по лечению коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Методические рекомендации готовы, сегодня было селекторное совещание с регионами. Сейчас мы получили последние клинические рекомендации от китайских коллег… это все будет учтено», — сказал Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

По словам Мурашко, 29 января рекомендации уйдут в регионы. Об этом написал ТАСС.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную группу по борьбе с коронавирусом. Ее возглавит вице-премьер Татьяна Голикова. Среди прочих в состав штаба вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой.

Мир узнал о коронавирусе в конце декабря 2019 года. Тогда в китайском Ухане мужчина заболел пневманией, вызванной новым, неизвестным вирусом. В начале января китаец умер. По последним данным, от коронавируса умерли 132 человека, заразились более 5000, 104 человека выздоровели.