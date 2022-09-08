Минздрав поддержал нанесение на вейпы картинок о вреде их использования | 360°

Здоровье 08 сентября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

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Viber Минздрав поддержал нанесение на вейпы картинок о вреде их использования РИА «Новости»

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Минздрав России одобрил инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Они отметили, что в Минздраве готовы разработать эскизы для предупреждающих изображений.

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«Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина», — сообщили представители пресс-службы министерства.

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По словам представителей ведомства, эти изображения станут аналогом маркировки, которую наносят на упаковку табачной продукции.

Изначально с идеей о нанесении картинок на вейпы выступил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее он заявил, что члены партии ЛДПР прорабатывают законопроект о маркировке электронных сигарет. Пометки на вейпах должны уведомлять о вреде использования устройств и содержать «устрашающие картинки» на упаковке.

Однако одного одобрения Минздрава недостаточно. По словам представителей пресс-службы ведомства, для установления требований о нанесении предупреждений нужно внести подобные нормы в разрабатываемый в настоящее время проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент.

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