Минздрав поддержал идею запрета на курение в коммунальных квартирах

Минздрав одобрил идею запретить курение в общих помещениях коммуналок, то есть в коридорах, кухнях и туалетах. Это поможет предотвратить вредное влияние дыма на некурящих жильцов.

С такой инициативой выступили депутаты от партии «Единая Россия» во главе с Николаем Герасименко. Министерство здравоохранения положительно отнеслось к их идее внести поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…», сообщила газета «Известия».

На данный момент в российских многоквартирных домах уже запрещено курение на лестничных площадках и в лифтах. Нарушителям грозит штраф в полторы тысячи рублей. Однако, по мнению экспертов, проблема состоит в том, что курильщиков редко привлекают к ответственности, так как правоохранительные органы специально не патрулируют дома, а жалобы подаются достаточно редко. То же самое может произойти и в коммуналках.

И все же в министерстве уверены, что с помощью этого закона некурящие смогут пожаловаться на соседей, которые курят в помещении.

Ранее сообщалось, что РЖД пока не планирует ввести специальные вагоны для курящих, тогда как в аэропорты вернули курилки.