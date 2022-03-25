Минздрав: почти треть россиян страдают от ожирения

Минздрав России заявил, что около 40 миллионов россиян страдают от ожирения — это почти треть населения страны. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным сайта «Аргументы и факты», каждый год таких людей становится больше на 517 тысяч. Причем 340 тысяч из них — это люди трудоспособного возраста. Ожирение распространяется и среди несовершеннолетних.

«Ожирение приводит к снижению качества и продолжительности жизни, развитию сахарного диабета второго типа, чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением репродуктивной функции», — рассказала директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.