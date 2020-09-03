Минздрав пересмотрел подход к лечению коронавирусной инфекции

Из схемы лечения убрали препараты лопинавир и ритонавир, которые не показали достаточной эффективности при лечении зараженных пациентов. Вместо них в список включили новое российское лекарство левилимаб, предназначенное для системной противовоспалительной терапии.

Препарат гидроксихлорохин оставили для лечения пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания. Решение приняли на основе последних данных, которые показали, что это лекарство эффективно на ранних стадиях развития заболевания.

Кроме того, специалисты пересмотрели схемы применения глюкокортикоидов, включая дексаметазон, и других системных противовоспалительных препаратов.

В рекомендациях появился новый раздел под названием «Специфическая профилактика». Туда включили зарегистрированную вакцину от коронавируса Института имени Гамалеи. В новом разделе описаны показания и противопоказания к применению вакцины, а также список групп, которые нужно привить первыми.

В мире появились новые данные о том, как развивается заболевание и по каким признакам можно поставить диагноз. В этой связи раздел патогенетической терапии дополнили актуальной информацией. Кроме того, сюда же включили новые российские тест-системы для выявления антител и антигена коронавируса.

Новую версию рекомендаций Министерство здравоохранения России направило в регионы для использования в лечении пациентов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в России заболели 1 009 995 человек, за сутки количество новых случаев увеличилось на 4995. Вылечились после заражения 826 935 российских граждан. Летальным исходом закончились 17 528 историй болезни.