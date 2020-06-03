Минздрав перечислил симптомы коронавируса у пожилых пациентов

У пожилых пациентов коронавирус может протекать атипично, с симптомами, которые не свойственны другим пациентам. У старшего поколения COVID-19 способен понижать давление и вызывать бред.

Об этом сообщил Минздрав в седьмой версии временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Ведомство отметило, что у пожилых пациентов заболевание может развиваться атипично — без лихорадки, кашля или отдышки. Симптомы могут выражаться в легкой форме и скрывать истинную степень тяжести заболевания.

Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, <…> конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления Минздрав.

В том же документе ведомство отметило, что лечение некоторых пациентов с COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохином обоснованно. На это указывает не только отечественный опыт, но и зарубежные исследования. Ранее американские ученые пришли к выводу, что он не только бесполезен в борьбе с коронавирусом, но и опасен. Они выяснили, что применение этого препарата повышает риск смерти, если у пациента есть сторонние болезни.

По информации на утро 3 июня, в России зафиксировали 432 277 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране вылечились 195 957 пациентов, еще 5215 человек погибли. В мае число медиков, которые борются в COVID-19, выросло почти в два раза и составило более 450 тысяч человек.