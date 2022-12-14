Здоровье 14 декабря 2022, 02:59 Минздрав перечислил отличия инсульта от инфаркта Врач Масюк: инсульт поражает мозг, а инфаркт — сердце

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Минздрав Челябинской области рассказал, как отличить инсульт от инфаркта. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на врача Василия Масюка.

«Отличие инфаркта от инсульта заключается в том, что инсульт — это поражение головного мозга, а инфаркт, чаще всего „миокарда“, — поражение сердца», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что оба заболевания характеризуются нарушением кровоснабжения, в первом случае — тканей мозга, во втором — сердечной мышцы. В случае инсульта необходимо, чтобы человек получил медицинскую помощь максимально быстро, в течение первых 4,5 часов.

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