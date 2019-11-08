Минздрав отверг информацию американских ученых о смертности миллениалов

По словам Ольги Ткачевой, она раньше не слышала информацию о том, что миллениалы болеют больше других поколений.

«Конечно, на них оказывает внимание скорость жизни, переедание — в частности фаст-фуды, отсутствие клетчатки в продуктах, большое количество сладкой и жирной пищи, которую так любит молодежь. Однако известно, что в России продолжительность жизни растет — в связи с этим информация этих исследователей противоречит немного официальным данным. Еще слишком мало миллениалы прожили, чтобы говорить об их смертности», — заявила она.

«Это смешно слушать»: Малышева отреагировала на заявления о высокой смертности миллениалов Подробнее

Ранее исследователи из США предсказали людям, рожденным с 1981 по 1996 годы, скорую кончину в нищете. Врач и телеведущая Елена Малышева отказалась верить в такое заявление и отметила, что на сегодняшний момент продолжительность жизни лишь растет.