Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

«Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас последние недели нет», — заявил он.

В некоторых регионах России, по его словам, наблюдается стабилизация роста заболеваемости, например, в Новосибирской и Курганской областях.

Однако в России еще есть регионы: в которых уровень заболеваемости остается на высоком уровне. По словам Мурашко, это города-миллионники.

Ранее власти Великобритании заявили, что выявили штамм вируса, который обладает очень высокой заразностью. Пока неизвестно вызывает ли мутация коронавируса более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью. Вирусолог Института Гамалеи Виктор Зуев в беседе с «360» рассказал, что выявленный штамм в Британии не повлияет на эффективность вакцины «Спутник V».