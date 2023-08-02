Здоровье 02 августа 2023, 15:05 Минздрав опроверг сообщение о платной медпомощи в России Помощник главы Минздрава: информация о платной медпомощи не соответствует действительности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новость о появлении в России платных видов медицинской помощи не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — пояснил представитель Минздрава.

Реклама

Он заверил, что все виды медпомощи в России продолжат оказывать бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Сюда входят экстренное, неотложное и плановое лечение в стационаре или амбулаторно, а также выдача лекарств в стационарах. Кузнецов подчеркнул, что никаких изменений в этой части не планируется.

Помощник министра добавил, что правила четко закрепляют случаи, когда медучреждения, оказывающие помощь по программе госгарантий, могут предоставлять платные услуги. Обычно речь идет о процедурах, которые проводят не по назначению врача или по показаниям, а по желанию пациента, пояснил представитель Минздрава.

Всю необходимую медпомощь граждане РФ получают бесплатно по полису ОМС, указал Кузнецов. По его словам, в программу госгарантий постоянно добавляют современные методы диагностики и лечения.

Ранее юрист Иван Печерей объяснил, как россияне могут лечиться в частной клинике бесплатно. Специалист сообщил, что для этого нужно соблюсти два условия.