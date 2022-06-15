Минздрав опроверг проблему доступности лекарств в России

Россияне не испытывают проблем с доступом к лекарствам. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Его процитировало РИА «Новости».

«Сейчас вопрос доступности по лекарственным препаратам в целом по стране у нас не стоит», — сказал он.

Алексей Кузнецов выступил на сессии «Бренд „Сделано в России“: время доверия».

В целом уровень удовлетворенности россиян медпомощью вырос и достиг максимума за последние годы. Об этом заявил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.