Минздрав опроверг наличие серьезной «побочки» у лекарства от коронавируса

В Минздраве опровергли слухи о получении серьезных побочных эффектов после применения фавипиравира. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», — передает ТАСС слова Кузнецова.

Он также отметил, что после трех фаз испытаний российские препараты, содержащие этот компонент, доказали свою эффективность и безопасность. Лекарства успешно используются для лечения заболевших COVID-19, сообщает RT.

Ранее Росздравнадзор прокомментировал информацию о реакциях на фавипиравир. Специалисты также сообщили, что моторные нарушения препарат не вызывает, уточняет Ura.ru.

Сегодня в СМИ появилась информация о новых побочных реакциях, которые фармакологи выявили у фавипиравира. Предупреждение о «побочках» были указаны в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир. Информация об этом появилась на сайте «Газета.ru».