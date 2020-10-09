Минздрав опроверг наличие серьезной «побочки» у лекарства от коронавируса
«Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», — передает ТАСС слова Кузнецова.
Он также отметил, что после трех фаз испытаний российские препараты, содержащие этот компонент, доказали свою эффективность и безопасность. Лекарства успешно используются для лечения заболевших COVID-19, сообщает RT.
Ранее Росздравнадзор прокомментировал информацию о реакциях на фавипиравир. Специалисты также сообщили, что моторные нарушения препарат не вызывает, уточняет Ura.ru.
Сегодня в СМИ появилась информация о новых побочных реакциях, которые фармакологи выявили у фавипиравира. Предупреждение о «побочках» были указаны в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир. Информация об этом появилась на сайте «Газета.ru».