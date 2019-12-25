Минздрав одобрил запрет аналогов снюса
Минздрав РФ одобрил идею запретить аналоги снюса, в том числе никотиносодержащих конфет. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Telegeam-канал замминстра здравоохранения России Олега Салагая.
В понедельник, в ходе пленарного заседания, Совфед обратился к кабинету министров с просьбой приостановить продажу «никпэков» до того, как будут внесены соответствующие поправки в закон.
Председатель комитета палаты по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что, ранее продажа снюсов и жевательного табака была запрещена, но на рынке появляются все новые аналоги. В том числе, речь идет и о разных никотиносодержащих конфетах, которые покупают подростки. Популярность таких «конфет» у детей в семь раз выше, чем у взрослых.
После заседания премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД остановить нелегальную продажу некурительных никотиносодержащих продуктов вне торговых точек, в том числе в интернете.