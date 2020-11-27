Минздрав обозначил сроки создания вакцины от ВИЧ

Врачи по всему миру продолжают работу над созданием вакцины от ВИЧ. Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус выразил надежду, что препарат будет разработан в ближайшие годы.

«На выходе несколько образцов такой вакцины, мы будем надеяться, что вакцина от ВИЧ будет создана в ближайшие годы», — привело слова Мазуса РИА «Новости».

Медик добавил, что сейчас мир находится всего в шаге от появления вакцины от ВИЧ-инфекции. После создания препарата пациентам будет достаточно всего одного укола, чтобы избавиться от риска заболеть. Кроме того, Мазус сообщил, что Китай предложил России присоединиться к испытаниям вакцины.

«Сегодня мы на телемосту Пекин — Москва обсуждали одну из наиболее перспективных мировых разработок вакцины, которая делается в Китае. Совместно с американцами они ее испытывают, предложили нашей стране в этом участвовать», — рассказал специалист Минздрава.

Он подчеркнул, что в работе смогут участвовать российские центры, имеющие опыт разработки различных препаратов. В конечном итоге ученые создадут препарат от ВИЧ.