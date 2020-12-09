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    09 декабря 2020, 18:58

    Минздрав обновил список медицинских показаний для позднего аборта

    Анатолий Минкин

    Обновленный перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности после 22-й недели разработал Минздрав. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.
    Минздрав обновил список медицинских показаний для позднего аборта

    В новый список вошли активная фаза туберкулеза, вирус иммунодефицита человека в четвертой стадии, психические и поведенческие расстройства.

    Кроме того, беременность могут искусственно прервать, если у женщины до 20 недели диагностировали краснуху, воспаление центральной нервной системы и почечную недостаточность.

    Также в список вошли некоторые болезни крови, нарушения иммунной системы, приводящие к онкологии, болезни эндокринной системы и органов дыхания.

    Окончательно решать вопрос о прерывании беременности будет консилиум с участием инфекциониста, акушера-гинеколога и неонатолога.

    По российскому законодательству, россиянка может сделать аборт по своему желанию до 12 недель. В более поздние сроки искусственное прерывание беременности делается по медицинским показателям.