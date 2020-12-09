Минздрав обновил список медицинских показаний для позднего аборта

В новый список вошли активная фаза туберкулеза, вирус иммунодефицита человека в четвертой стадии, психические и поведенческие расстройства.

Кроме того, беременность могут искусственно прервать, если у женщины до 20 недели диагностировали краснуху, воспаление центральной нервной системы и почечную недостаточность.

Также в список вошли некоторые болезни крови, нарушения иммунной системы, приводящие к онкологии, болезни эндокринной системы и органов дыхания.

Окончательно решать вопрос о прерывании беременности будет консилиум с участием инфекциониста, акушера-гинеколога и неонатолога.

По российскому законодательству, россиянка может сделать аборт по своему желанию до 12 недель. В более поздние сроки искусственное прерывание беременности делается по медицинским показателям.