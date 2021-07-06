Минздрав обновил рекомендации по медпомощи беременным при COVID-19

Новую версию методических рекомендаций по помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19 выпустили для российских врачей. Документ уже разослали в регионы.

В него включили несколько новых разделов и дополнений, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав. Обновленная версия включает в себя информацию о специфической профилактике ковида при помощи прививки «на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему».

Методичку составляла рабочая группа, в состав которой вошли ведущие российские специалисты в области акушерства и гинекологии. Над ней также работали эксперты педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний.

Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи указанным категориям пациентов. Протоколы для этого будут едиными по всей России.

В НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова ранее рассказали о влиянии коронавируса на способность забеременеть после 37 лет. Полные женщины старше этого возраста и переболевшие COVID-19 в тяжелой форме в пять раз чаще сталкиваются со снижением числа яйцеклеток в яичниках.