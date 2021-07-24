Минздрав обновил рекомендации по вакцинации

Новые методические рекомендации по вакцинации совершеннолетних россиян от коронавируса назвал Минздрав. Об этом сообщил в пресс-службе министерства.

По данным ТАСС, новые правила касаются онкопациентов и беременных женщин, «а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».

Уточняется, что «Спутник V» независимо ни от чего подходит пациентам, которые уже завершили лечение от онкологии.

После острых инфекционных заболеваний прививку можно ставить через полмесяца-месяц.

«Эпиваккорона» противопоказана аллергикам с тяжелой формой заболевания, людям со злокачественными опухолями и первичным иммунодефицитом, уточнили в Минздраве.

Также ведомство рекомендовало выдавать временный медотвод от прививки на месяц.

Ранее педиатр и вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что в случае успешного испытания вакцины от коронавируса, прививку нужно будет делать подросткам от 14 до 18 лет. Он отметил, что дети легче заражаются штаммом SARS-CoV-2 «дельта», чем вариантом вируса, который циркулировал до его появления.