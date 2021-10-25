Минздрав объяснил высокую смертность от COVID-19

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов объяснил, почему в России сейчас высокая смертность от COVID-19. Он связал эту тенденцию с «дельта»-штаммом коронавируса, который увеличивает риск летального исхода в 2,3 раза. Свои мысли врач озвучил агентству «Интерфакс».

По словам главного внештатного специалиста ведомства, новый штамм вируса увеличивает не только смертность, но и заболеваемость COVID-19. Сейчас именно эта версия вируса доминирует в России, а она повышает смертность на 132% по сравнению с первым обнаруженным коронавирусом.

«Для пациентов, инфицированных вариантом „дельта“, риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии — на 234%, а риск смерти — на 132% по сравнению с диким вариантом SARS-CoV-2. Такие данные приводятся в канадском исследовании, опубликованном в июле этого года», — сообщил Чуланов.

Он добавил, что эта разновидность вируса обладает еще и очень высокой контагиозностью — свойством быстро передаваться от больных организмов к здоровым. Причем сильно выше она как по сравнению с оригинальным вирусом, так и другими предыдущими мутациями.

Эксперт отметил, что главной проблемой, из-за которой заболеваемость постоянно растет, до сих пор остается недостижение в России нужного уровня коллективного иммунитета — 80% взрослого населения.

«Только при достижении охвата вакцинацией не менее 80% взрослого населения можно ожидать значимого влияния этого фактора на эпидемический процесс. Единственный способ прекратить распространение вируса — создать коллективный иммунитет», — констатировал инфекционист.

Однако врач напомнил и о соблюдении всех мер предосторожности даже после прививки. Только принятие всех нужных действий в комплексе может помочь справиться с пандемией.