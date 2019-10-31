Минздрав объяснил технической ошибкой данные о сокращении числа врачей

В ведомстве пояснили, что данные, чью подлинность изначально подтвердили, нуждаются в уточнении в связи с технической ошибкой.

Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах России Подробнее

Самое большое сокращение произошло на Чукотке. Там уменьшение количества врачей составило 5,3%: с 341 до 323 специалистов. На втором месте Республика Алтай. Там из 858 врачей остались 820. Такие данные из обновленной статистики Минздрава привел «Интерфакс».

Отрицательную динамику также показали Псковская область (сокращение на 4,2%), Костромская (сокращение на 3,8%), а также Республика Калмыкия (сокращение на 3,5%).

В 30 регионах страны ситуация полностью противоположная. В Ненецком автономном округе произошел рост с 177 врачей до 185. В Москве рост количества специалистов составил 3,5%.

Ранее в СМИ со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщили о сокращении количества врачей на 59% в Бурятии. Однако сейчас в министерстве уточнили, что количество врачей сократилось с 3673 до 3658 человек.