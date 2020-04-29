Минздрав объяснил, почему в России реже болеют коронавирусом

Низкая плотность населения в России, небольшое число туристических поездок и прививки БЦЖ почти у всех россиян привели к тому, что уровень заражения коронавирусом в РФ оказался ниже по сравнению с другими странами.

Такой вывод сделали авторы доклада «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении». Его подготовил «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ.

«Россия — самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой», — сказано в докладе, опубликованном на сайте ЦНИИ.

Исследователи отметили, что в России мобильность населения ниже, чем в европейских странах и в США. Меньшее число поездок в другие государства объясняется тем, что почти всегда нужно делать визу.

Свою роль сыграла и прививка БЦЖ, которая распространена в России. Некоторые эксперты говорят о том, что она дает иммунитет против коронавируса.

Кроме того, эффективными оказались решения российских властей по сдерживанию распространения коронавируса в РФ. Система здравоохранения также отреагировала слажено. По словам авторов доклада, оснащение стационаров, их перепрофилирование и профессионализм медиков позволяют оказывать помощь всем нуждающимся в этом пациентам.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал наиболее важный симптом коронавируса нового типа.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусной инфекции. Ее жертвами стали 867 человек, 8456 выздоровели.