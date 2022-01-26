Минздрав объяснил, как лечиться при ковиде дома

Министерство здравоохранения РФ выпустило памятку о том, как быть людям, которые заболели ковидом. В случае бессимптомного и легкого течения болезни следует оставаться дома и лечиться самим.

Речь идет о тех людях, которые менее шести месяцев назад уже переболели или вакцинировались или ревакцинировались, а также не относятся к группам риска.

Источник фото: Минздрав РФ

Во-первых, нужно оставаться дома и при необходимости дистанционно оформить больничный. Если человек живет не один, то ему нужно изолироваться от родственников. При этом все находящиеся в доме должны носить маски и респираторы.

Источник фото: Минздрав РФ

Помещения нужно проветривать, как минимум, один раз в три часа.

Источник фото: Минздрав РФ

Заболевшему нужно пить много жидкости, использовать противовирусные препараты, при заложенности носа можно полоскать его соляными растворами. Важно мерить температуру трижды в день.

Источник фото: Минздрав РФ

Если болит горло, то можно сделать полоскание, пшикать специальным спреем или рассасывать таблетки. В случае повышения температуры до 38, можно выпить жаропонижающее.

Источник фото: Минздрав РФ

При температуре выше 38 градусов и ее фиксации более двух дней надо позвонить в поликлинику и дистанционно получать рекомендации от врача. Если у человека наблюдаются боли в груде, одышка, понижение сатурации, тогда надо вызывать скорую.

Источник фото: Минздрав РФ

«Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличии показаний», — заявили в Минздраве.

За последние сутки в России выявили рекордные 74 692 случая коронавируса. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что намного чаще ковидом стали болеть дети.