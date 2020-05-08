Минздрав: необходимо сократить потребление алкоголя молодежью

Антиалкогольная кампания в СССР велась с перегибами, однако в ее основе лежали важные для понимания вещи: «алкоголь — это не синоним хорошего досуга, это риски для общественного здоровья». Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Он призвал принять меры по сокращению потребления алкоголя молодежью, ограничить «активное продвижение» спиртного, проводить «взвешенную налоговую политику» в этой сфере.

«Сегодня задача антиалкогольной политики не в том, чтобы ограничивать чьи-то права на частную жизнь. В конце концов, потреблять алкоголь или нет — решает каждый для себя», — написал Салагай в Telegram.

Однако, добавил замминистра, это решение не может считаться до конца свободным, если принимается на фоне различных стимулов, таких как скидки и шаговая доступность спиртного.

«Существует серьезная взаимосвязь между смертностью в трудоспособном возрасте и потреблением алкоголя в нашей стране. Сокращая потребление алкоголя, можно добиться сокращения числа смертей среди молодых», — резюмировал чиновник.

7 мая исполнилось 35 лет с начала антиалкогольной кампании в СССР.