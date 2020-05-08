Минздрав: необходимо сократить потребление алкоголя молодежью
Он призвал принять меры по сокращению потребления алкоголя молодежью, ограничить «активное продвижение» спиртного, проводить «взвешенную налоговую политику» в этой сфере.
«Сегодня задача антиалкогольной политики не в том, чтобы ограничивать чьи-то права на частную жизнь. В конце концов, потреблять алкоголь или нет — решает каждый для себя», — написал Салагай в Telegram.
Однако, добавил замминистра, это решение не может считаться до конца свободным, если принимается на фоне различных стимулов, таких как скидки и шаговая доступность спиртного.
«Существует серьезная взаимосвязь между смертностью в трудоспособном возрасте и потреблением алкоголя в нашей стране. Сокращая потребление алкоголя, можно добиться сокращения числа смертей среди молодых», — резюмировал чиновник.
7 мая исполнилось 35 лет с начала антиалкогольной кампании в СССР.