    08 мая 2020, 02:42

    Минздрав: необходимо сократить потребление алкоголя молодежью

    Кирилл Фролов

    Антиалкогольная кампания в СССР велась с перегибами, однако в ее основе лежали важные для понимания вещи: «алкоголь — это не синоним хорошего досуга, это риски для общественного здоровья». Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
    Минздрав: необходимо сократить потребление алкоголя молодежью

    Он призвал принять меры по сокращению потребления алкоголя молодежью, ограничить «активное продвижение» спиртного, проводить «взвешенную налоговую политику» в этой сфере.

    «Сегодня задача антиалкогольной политики не в том, чтобы ограничивать чьи-то права на частную жизнь. В конце концов, потреблять алкоголь или нет — решает каждый для себя», — написал Салагай в Telegram.

    Однако, добавил замминистра, это решение не может считаться до конца свободным, если принимается на фоне различных стимулов, таких как скидки и шаговая доступность спиртного.

    «Существует серьезная взаимосвязь между смертностью в трудоспособном возрасте и потреблением алкоголя в нашей стране. Сокращая потребление алкоголя, можно добиться сокращения числа смертей среди молодых», — резюмировал чиновник.

    7 мая исполнилось 35 лет с начала антиалкогольной кампании в СССР.