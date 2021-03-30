Минздрав не исключил начала третьей волны пандемии коронавируса в России

Данные о новых случаях заражения коронавирусом в России свидетельствуют о начале третьей волны пандемии. Как сообщил ТАСС, такое предположение сделала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.

Она пояснила, что вторая волна коронавирусной инфекции началась в России осенью 2020 года и захватило начало наступившего года. О приходе третьей волны, по словам Семеновой свидетельствуют данные, приходящие из региональных оперативных штабов.

«К сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — заявила представитель Минздрава.

Татьяна Семенова отметила, что в стране принимают все необходимые меры для формирования коллективного иммунитета, который позволит преодолеть третью волну с минимальными последствиями.

Заместитель министра отметила, что надеется на появление общего иммунитета в течении ближайшего месяца. Только тогда можно говорить, что пандемия коронавируса начала стихать. Однако риски заражения в крупных городах все равно останутся.

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в России составило 8 277, это на 434 меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших составило 9588 человек. Умерли после заражения коронавирусом 409 пациентов.