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    12 апреля 2022, 11:15

    Минздрав назвал время прихода новой волны заболеваемости коронавирусом

    Мурашко не исключил подъема заболеваемости коронавирусом в конце мая

    Максим Зинкин

    Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается в период с конца мая до конца июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

    Минздрав назвал время прихода новой волны заболеваемости коронавирусом

    «Ряд медиков различных стран уже констатирует повышение уровня заболеваемости коронавирусом. Так что существуют риски новой волны распространения инфекции», — сказал он.

    Министр добавил, что система здравоохранения страны полностью подготовлена к таким вызовам.

    По словам Мурашко, сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, но около 200 тысяч человек все еще находятся под присмотром врачей.

    «После выписки стоит пройти углубленное обследование, в зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — заявил он.

    В Московской области с начала пандемии сделали 16 628 779 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

    Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса.