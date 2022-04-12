Минздрав назвал время прихода новой волны заболеваемости коронавирусом

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается в период с конца мая до конца июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ряд медиков различных стран уже констатирует повышение уровня заболеваемости коронавирусом. Так что существуют риски новой волны распространения инфекции», — сказал он.

Министр добавил, что система здравоохранения страны полностью подготовлена к таким вызовам.

По словам Мурашко, сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, но около 200 тысяч человек все еще находятся под присмотром врачей.

«После выписки стоит пройти углубленное обследование, в зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — заявил он.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 628 779 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса.