Минздрав назвал время прихода новой волны заболеваемости коронавирусом
Мурашко не исключил подъема заболеваемости коронавирусом в конце мая
Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается в период с конца мая до конца июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Ряд медиков различных стран уже констатирует повышение уровня заболеваемости коронавирусом. Так что существуют риски новой волны распространения инфекции», — сказал он.
Министр добавил, что система здравоохранения страны полностью подготовлена к таким вызовам.
По словам Мурашко, сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, но около 200 тысяч человек все еще находятся под присмотром врачей.
«После выписки стоит пройти углубленное обследование, в зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — заявил он.
В Московской области с начала пандемии сделали 16 628 779 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса.