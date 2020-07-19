Минздрав назвал регионы России с высоким уровнем ожирения жителей

На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 3 527,2 на 100 тысяч населения. На третьем месте оказалась Тюменская область с показателем 2 860,2. Замкнули пятерку Курганская и Смоленская области с коэффициентами 2714 и 2 667,1 соответственно.

Реже всех страдают ожирением жители Приморского края — 549,2 случая на 100 тысяч населения. Также небольшие показатели по этому заболеванию оказались в Еврейской автономной области — 685,4, Калининградской области — 665,5, Кабардино-Балкарии 618,1 и Москве 607,7.

В целом по России в прошлом году врачи зарегистрировали 2,1 миллиона пациентов с ожирением, что на 172 тысячи случаев больше, чем годом ранее.

Как отметила специалист Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Елена Смирнова, избыточную массу тела или ожирение имеют около 62% россиян старше 18 лет. При этом она отметила, что при оценке нужно учитывать образ жизни в том или ином регионе, а также культуру питания.

«Наша страна многонациональная, в каждом регионе существуют свои традиции питания. Также большую роль играют уровень образования населения в вопросах здорового питания, условия проживания, финансовое обеспечение и, безусловно, приверженность здоровому образу жизни», — отметила она.

С этим мнением согласился главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. В частности он отметил, что низкий процент ожирения среди жителей Приморья связан с их питанием. По его словам, основной рацион там состоит из рыбы и морепродуктов.

«Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки», — поделился он. По словам эксперта ожирение вызвано исключительно нарушением питания, когда человек ест больше калорий, чем расходует. Виктор Тутельян назвал это главным вызовом для всех развитых стран.