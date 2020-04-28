Минздрав назвал препараты, которыми можно лечить коронавирус

Министерство здравоохранения рассказало о нескольких препаратах, которыми можно лечить заразившихся коронавирусом. Еще три проходят клинические испытания.

Ведомство представило документ, в котором выделило несколько лекарств для применения. Их нужно использовать совместно.

Как написало РИА «Новости», речь идет о «Хлорохине», «Гидроксихлорохине», препаратах интерферонов. «Лопинавир» нужно использовать вместе с «Ритонавиром», «Азитромицин» — с «Гидроксилорохином».

«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также „Умифеновир“, „Ремдесивир“, „Фавипиравир“», — заявили в Минздраве.

Последний использовали для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в Японии. Это лекарство против различных типов РНК-вирусов. Его проверят на эффективность и безопасность в 17 российских больницах. Китай тоже признал, что «Фавипиравир» помогает при лечении пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировали еще 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 93 558 человек оказались инфицированы.