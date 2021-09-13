Минздрав назвал грудное вскармливание противопоказанием для вакцинации от коронавируса

Противопоказанием для вакцинации от коронавируса является грудное вскармливание. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в ответе министерства здравоохранения России в ответ на запрос недавно родившей москвички.

В ведомстве напомнили, что в инструкциях по применению вакцин от коронавируса ««КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» говорится о противопоказаниях. В их числе беременность и грудное вскармливание.

Это связано с тем, что исследование о влиянии препаратов на женщин в этот период не проводилось.

Из списка противопоказаний вакцины от коронавируса «Спутник V» ранее убрали беременность, но с уточнением, когда прививка несет больше пользы, чем риска. При этом период грудного вскармливания в списке противопоказаний к этому препарату оставили.

Массовая вакцинация от коронавируса в России проходит с начала 2021 года. По последним данным, первую дозу препарата получили 46,5 миллиона человек. Полный курс вакцинации прошли 39,8 миллиона россиян.

Прививки делают бесплатно российскими вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».