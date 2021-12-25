Минздрав назвал главную задачу по детям с «омикроном»

Диагностика коронавируса среди детей является важнейшей задачей на фоне распространения штамма «омикрон». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что именно дети чаще вовлекаются в инфекционный процесс, а новая мутация коронавируса опередила своих предшественников по контагиозности. То есть «омикрон» распространяется гораздо быстрее, чем «дельта» или уханьский штамм, сообщило РИА «Новости».

«Поэтому [важно] обучить детей безопасному поведению. Своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая», — подчеркнул он.

Мурашко отметил, что «омикрон» маскируется под грипп, еще и на фоне этого дифференциальная диагностика имеет особенную важность.

«Омикрон» был выявлен в странах Южной Африки в конце ноября, но очень быстро распространился по миру. По данным Минздрава, в России уже были выявлены незавозные случаи «омикрона».