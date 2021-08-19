Минздрав назвал единственное ограничение для вакцинации россиян с ВИЧ

Минздрав рекомендовал пройти вакцинацию ВИЧ-инфицированным. Исключения составляют только больные, которые начали антиретровирусную терапию (АРТ).

Вакцинацию в случае начала антиретровирусной терапии необходимо отложить на четыре недели. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

«Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и (или) вирусной нагрузки», — сказал Мазус.

Эксперт заявил, что такое решение приняло научно-медицинское сообщество на основании мнения специалистов, которые учитывали мировой опыт вакцинации ВИЧ-инфицированных. Мазус добавил, что рекомендации по вакцинации ВИЧ-инфицированных представят в обновленных временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от коронавируса Миздрава.

Ранее ВОЗ назвала вакцинацию спасением от смерти при заражении «дельта»-штаммом коронавируса.