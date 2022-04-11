Минздрав назвал достаточным количество лекарств на российских складах

Россия располагает достаточным количествам лекарств, которые хранятся на складах и в медицинских организациях. Об этом сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что для льготников сформировали запасы препаратов, рассчитанные более чем на восемь и 12 месяцев по разным категориям. По некоторым лекарствам заключили двухлетние и трехлетние договоры.

«По ряду препаратов сейчас еще идет формирование именно цепочки поставки до аптек, в частности, по болезни Паркинсона. И я думаю, что в короткий промежуток времени мы это все закроем и решим эти все проблемы», — уточнил Мурашко.

По его словам, по медикаментам для лечения щитовидной железы уже не наблюдается никаких проблем. Также нет никаких сложностей с наличием препаратов для лечения бронхиальной астмы. Министр подчеркнул, что экономическая ситуация в России позволяет с оптимизмом смотреть на вопрос обеспечения населения лекарствами.