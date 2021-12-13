Минздрав назвал число пациентов с COVID-19 в России

В России COVID-19 болеют более 800 тысяч человек. Вакцинацию первым компонентом прошли свыше 75 миллионов жителей страны. В Минздраве назвали эти показатели неплохими.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» уточнил количество пациентов в РФ с подтвержденным коронавирусом.

«Все-таки количество заболевших велико — более 800 тысяч [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что в стране привились первым компонентом вакцины уже более 75 миллионов человек. Заболеваемость стабилизировалась и медленно пошла на спад.

Вакцинированы уже свыше 80% работников государственных учреждений. Мурашко счел результат хорошим.

«Многие предприятия приняли меры по защите своих работающих граждан, и это абсолютно правильный подход», — подчеркнул он, добавив, что таким образом сохраняются и работоспособность предприятия, и человеческая жизнь.

Борьбу с коронавирусом в России сейчас ведут более 650 тысяч медработников.