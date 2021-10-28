Минздрав назвал часть медотводов от вакцинации абсурдными

Некоторые врачи выдают россиянам необоснованные медотводы от вакцинации от SARS-CoV-2. Они рекомендуют пациентам воздержаться от прививки, хотя при заболевании ковидом им прямая дорога в реанимацию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава на съезде Национальной медицинской палаты.

Мурашко подчеркнул, что темпы вакцинации от коронавируса зависят от каждого врача, поэтому их профессионализм и добросовестный подход к работе — это принципиально важный момент в борьбе с пандемией. По данным оперштаба, полный курс вакцинации от SARS-CoV-2 уже прошли 49 161 150 человек, первый укол сделали 53 511 786 россиян.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале сентября. Каждую неделю медики выявляют рекордное количество заболевших и фиксируют максимальную с начала пандемии смертность. Чтобы остановить распространение коронавируса и стабилизировать обстановку, российские власти ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.