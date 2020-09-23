Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с СОVID-19

Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. <…> Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией Оксана Драпкина

Специалист уточнила, что речь идет об ожирении, сахарном диабете и артериальной гипертензии. На вопрос о употреблении цинка для профилактики инфекции, Драпкина пояснила, что достоверных исследований на этот счет нет. Однако она отметила, что его употребление не будет лишним. По ее словам, то же самое касается имбиря.

На днях Минздрав РФ заявил, что ситуация в стране по коронавирусу стабильна. Однако в некоторых регионах есть изменения по числу пациентов.