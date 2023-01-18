Здоровье 18 января 2023, 17:16 Минздрав напомнил, какими видами мигреней страдают женщины Существует менструальная, паническая, офтальмологическая, шейная и мигрень сна Unsplash

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Мигрень — это неврологическое заболевание, которым чаще страдают женщины. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на данные Минздрава России.

К мигрени склонны не все женщины. Так, к факторам, способствующих развитию заболевания, относят повышенное давление, остеохондроз шейного отдела, наследственность, спазмы в голове, патологии сосудов, офтальмологические заболевания и даже прием оральных контрацептивов.

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Кроме того, приступ обычно бывает вызван каким-то раздражителем. Это может быть злоупотребление алкоголем, рацион с большим количеством глютена, гормональные колебания во время менструаций, перемена погоды или слишком сильные запахи, а также плохой сон.

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Обычно мигрень начинается с апатии, нарушения внимания и концентрации, может появиться ощущение покалывание в пальцах. Потом в голове нарастает сильная пульсирующая боль. При этом у женщин выделяют несколько видов мигрени. Это менструальная, хроническая, паническая, офтальмологическая, шейная и мигрень сна. Каждая из них сопровождается сильной головной болью.

Как правило, обычные обезболивающие при ней не помогают. С приступом средней интенсивности могут справиться нестероидные противовоспалительные. Но есть и специальные современные препараты, которые быстро и надолго снимают боль — это триптаны. Но не нужно заниматься самолечением. При подозрении на мигрени необходимо обязательно обратиться к неврологу, который назначит анализы и подходящий курс.