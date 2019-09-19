Минздрав начал переговоры о производстве российского аналога «Фризиума»
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента госрегулирования обращения лекарственных средств здравоохранительного ведомства Филипп Романов.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что компания-производитель Sanofi уже готова подать регистрационное досье на «Фризиум». Она добавила, что этот препарат используется уже более 20 лет, поэтому можно будет его зарегистрировать быстро, без проведения каких-то исследований.
В кулуарах форума по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019», который прошел 17 сентября, Скворцова рассказала о закупке крупной партии этого лекарства — Московский эндокринный завод приобрел 10 тысяч упаковок «Фризиума».
По словам главы ведомства, этих запасов хватит на несколько лет.
6 сентября глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26 миллионов рублей на закупку психотропных лекарств иностранного производства для детей.