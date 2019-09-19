Минздрав начал переговоры о производстве российского аналога «Фризиума»

Отечественный препарат аналогичный импортному «Фризиуму» может быть зарегистрирован в России. Минздрав уже провел по этому поводу переговоры с Московским эндокринным заводом.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента госрегулирования обращения лекарственных средств здравоохранительного ведомства Филипп Романов.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что компания-производитель Sanofi уже готова подать регистрационное досье на «Фризиум». Она добавила, что этот препарат используется уже более 20 лет, поэтому можно будет его зарегистрировать быстро, без проведения каких-то исследований.

В кулуарах форума по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019», который прошел 17 сентября, Скворцова рассказала о закупке крупной партии этого лекарства — Московский эндокринный завод приобрел 10 тысяч упаковок «Фризиума».

По словам главы ведомства, этих запасов хватит на несколько лет.

6 сентября глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26 миллионов рублей на закупку психотропных лекарств иностранного производства для детей.