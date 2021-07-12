Минздрав РФ начал готовить обновление рекомендаций по лечению COVID-19

В министерстве здравоохранения РФ начали разрабатывать обновленную версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом рассказал главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

«Мы готовим 12-ю версию [рекомендаций Минздрава РФ], которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение», — сказал Чуланов в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что врачи лучше стали понимать, как развивается болезнь. По его словам, в новой методичке специалисты предложат некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. Также будет рекомендовано раньше начинать предупреждение избыточного воспаления в стационаре. Ряд препаратов будет предложено назначать при более мягких проявлениях болезни.

Эксперт подчеркнул, что коронавирус не преследует цели убивать, так как для него важнее быстрее распространиться.