Минздрав: коронавирус будет активно распространяться в России до июня

Активность распространения коронавирусной инфекции сохранится в России до июня. Однако Минздрав надеется, что текущие меры не дадут ему циркулировать более чем 100 дней.

Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире канала «Россия 24».

«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», — рассказала Малинникова.

Она добавила, что развитие эпидемического процесса происходит по определенным законам. Это дает надежду, что благодаря принятым в России мерам инфекция не будет циркулировать свыше 100 дней.

Ранее Миндздрав заявил, что Россия подходит к важнейшему этапу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Важно поведение каждого гражданина. Все должны почувствовать ответственность и остаться дома.

В России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 11 231 новый случай заражения. Погибли 1625 человек, по данным стопкоронавирус.рф.