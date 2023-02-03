Здоровье 03 февраля 2023, 09:37 Минздрав концептуально поддержал идею маркировать сладкие напитки по аналогии с сигаретами «Известия»: в Минздраве концептуально поддержали предложение маркировать сладкие напитки РИА «Новости»

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В Минздраве концептуально поддержали идею размещать на упаковках сладких напитков данные об их вреде для здоровья, сообщили «Известия». Ранее с таким предложением выступил Институт исследования проблем современной политики.

Директор института Антон Орлов в обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко отметил, что потребители, особенно дети и подростки, не всегда осознают, какой на самом деле вред несут сахаросодержащие напитки для их здоровья.

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Поэтому, по его мнению, было бы правильно публиковать на упаковках предупреждения по аналогии с табачными изделиями.

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Департамент медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава согласился, что сладкие напитки несут угрозу. В частности, в ведомстве указали на то, что употребление такой продукции является одним из факторов роста ожирения в мире, распространения сахарного диабета второго типа и других болезней.

Вместе с тем в департаменте отметили, что указание визуальной информации об этом на упаковках напитков требует научно обоснованного подхода.