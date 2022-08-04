Минздрав Якутии опроверг слухи о случаях оспы обезьян в республике

Появившиеся в Сети публикации об якобы выявленных в Якутии случаях заболевания оспой обезьян являются недостоверными. Об этом на своем официальном сайте сообщило Министерство здравоохранения региона.

По состоянию на 4 августа в республике не выявили ни одного случая заражения оспой обезьян, подчеркнули в ведомстве.

При этом медики региона полностью обучены и подготовлены к работе с больными, у которых выявят признаки оспы обезьян.

Подготовлены методические рекомендации по лабораторной диагностике и проведению противоэпидемических мероприятий в очагах», — заявили в Минздраве.

Ведомство напомнило, что оспой обезьян называют острое зоонозное заболевание, которое вызывает вирус рода Orthopoxvirus. Заражение возможно при тесном контакте с носителем вируса. Течение болезни обусловлено развитием высыпаний папулезно-везикулезно-пустулезного характера на слизистых оболочках и коже, а также лихорадкой и интоксикацией.

В среднем инкубационный период болезни составляет от пяти до 21 дня.

Ранее сообщалось, что врачи вылечили единственного россиянина с подтвержденным вирусом оспы обезьян. Мужчина наблюдался медиками в Санкт-Петербурге, в настоящее время он полностью здоров.